Jeden Tag gehen Wienerinnen und Wiener an den bekannten Gebäuden und Denkmälern ihrer Stadt vorbei, ohne ihnen groß Beachtung zu schenken. Als Fotograf in den Straßen Wiens möchte ich schon fast vermeiden, diese Stellen zu fotografieren. Gefühlt jede Touristin und jeder Tourist fertigt zentrierte Aufnahmen der Sehenswürdigkeiten im Sonnenuntergang an. Für mich in Schwarz-Weiß eher uninteressant, doch im Laufe der Zeit ergaben sich besondere Szenen, die ich nicht ignorieren konnte, wie zum Beispiel eine Gruppe einer Teakwondo-Schule vor dem Riesenrad, die dank ihrer Uniform für einen natürlichen Kontrast sorgt.

Aufbrechende Wolken über der Franz-von-Assisi-Kirche. Foto: Philipp Mohnberg

Fiaker vor einem Tor. Foto: Philipp Mohnberg

Stephansdom mit Tauben. Foto: Philipp Mohnberg

Reiterdenkmal von Erzherzog Carl. Foto: Philipp Mohnberg

Wiener Riesenrad mit Teakwondo-Gruppe. Foto: Philipp Mohnberg

(Philipp Mohnberg, 6.8.2021)