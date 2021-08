Salzburg will zum dritten Mal in Folge im Konzert der ganz Großen mitgeigen. Foto: APA/Krug

Red Bull Salzburg trifft in der letzten Qualifikationsrunde für die Champions League auf den dänischen Meister Bröndby IF. Das Hinspiel findet am 17. oder 18. August in Salzburg statt, am 24./25. August geht es zur Auswärtspartie nach Dänemark.

Der Sieger dieser Paarung steigt in die Gruppenphase auf. Es wäre die dritte erfolgreiche CL-Qualifikation in Folge für Salzburg. Im vergangenen Jahr schalteten die Bullen Maccabi Tel Aviv aus. (red, 2.8.2021)