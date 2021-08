Kristina Timanowskaja wurde bei den olympischen Spielen zu einer Heimatlosen. Foto: Reuters/Szmigiel

Wieso gab es kein österreichisches Visum für Kristina Timanowskaja? Diese Frage hat sich am Montag auch, aber nicht nur im Sport gestellt. Schließlich hatte die belarussische Sprinterin, die seit zwei Jahren der Trainingsgruppe des österreichischen Coaches Philipp Unfried angehört, zunächst mit der österreichischen Botschaft in Tokio Kontakt aufnehmen wollen. Doch während Polen ihr bereits ein humanitäres Visum ausgestellt hat und auch Slowenien, Tschechien und Frankreich sich meldeten, hielt Österreich sozusagen still.

Eine abenteuerliche Geschichte war vorangegangen. Timanowskaja (24) hatte sich am Sonntag erfolgreich dagegen gewehrt, dass belarussische Offizielle sie vorzeitig zur Heimreise zwingen wollten. Zuvor hatte sich die Sprintspezialistin in einem Instagram-Posting darüber beklagt, dass sie ohne ihr Wissen für die 400-Meter-Staffel aufgestellt worden war, weil andere Läuferinnen wegen verpasster Dopingtests nicht für die Spiele zugelassen worden waren. Timanowskaja wurde unter Druck gesetzt, musste packen, wurde zum Flughafen gebracht. Da schaffte sie es, die japanischen Polizei, das IOC und Medien zu informieren.

Auch der Ehemann ist geflüchtet

Wie DER STANDARD erfuhr, war ihr Mann in der Zwischenzeit, am Sonntag, von Belarus in die Ukraine geflüchtet. Wann und wo die beiden zusammentreffen, ist unklar. Sie verbrachte die Nacht in einem Flughafenhotel, am Montag suchte sie die polnische Botschaft auf, wo ihr ein humanitäres Visum für Polen ausgestellt wurde.

Die schon eingangs gestellte Frage liegt nahe: Wieso nicht Österreich? Schon am Sonntag hieß es auf STANDARD-Anfrage aus dem Außenministerium, es habe "keine Kontaktaufnahme der genannten Sportlerin mit der österreichischen Botschaft in Tokio stattgefunden". Und allgemein wurde festgehalten, "dass Asylanträge grundsätzlich nur persönlich und nur im Inland gestellt werden können".

Patrick Kainz, unter anderem auf Fremden- und Asylrecht spezialisierter Rechtsanwalt ("Law And Beyond") in Wien, bestätigt das grundsätzlich. Es würden sich nicht so viele Menschen auf beschwerliche, lange Fluchtwege begeben, wenn es beispielsweise möglich wäre, "aus Afghanistan in ein Nachbarland zu reisen, die österreichische Botschaft aufzusuchen und dort einen Asylantrag zu stellen".

Österreichs Beziehungen zu Belarus

Natürlich hätte auch Österreich die belarussische Läuferin per Visum nach Österreich einladen können, doch das ist nicht geschehen. Vielleicht sollten die traditionell vor allem wirtschaftlich guten Beziehungen zu Belarus nicht gefährdet werden. Vielleicht waren Polen und Tschechien einfach schneller. Der Jurist Kainz gibt sich solchen Gedankenspielen nicht hin. Es würde ihn aber nicht überraschen, wenn Gründe für eine Gewährung von Asyl auch in Österreich gegeben sein könnten. Daran, dass Timanowskaja in Minsk um ihre Sicherheit fürchten müsste, gibt es kaum Zweifel.

Tatsache ist, dass die heimische Leichtathletik durchaus von ihr profitieren könnte, ihre Bestzeit über 100 Meter beispielsweise (11,04) liegt deutlich unter dem 18 Jahre alten österreichischen Rekord von Karin Mayr-Krifka (11,15). Sie ist jeweils fünfmalige belarussische Meisterin über 100 und 200 Meter, 2019 holte sie 200-Meter-Gold bei der Universiade in Neapel.

Ob Timanowskaja nun nach Polen fliegen und von dort weiter nach Österreich reisen könnte, um doch noch im Heimatland ihres Trainers unterzukommen? Da ist Rechtsanwalt Kainz skeptisch. Denn dann würde sich die Frage stellen, warum sie nicht schon im ersten sicheren europäischen Land einen Asylantrag gestellt habe. (Fritz Neumann, 2.8.2021)