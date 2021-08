Sturm Graz hat die Europa League-Gruppenphase im Visier. Foto: APA/Eggenberger

Nyon – Sturm Graz trifft im Play-off um den Aufstieg in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League auf den slowenischen Club NS Mura aus Murska Sobota oder Schalgiris Vilnius aus Litauen. Die Grazer haben im ersten Spiel am 19. August Heimvorteil.

Falls Rapid in der dritten Qualifikationsrunde am 5. und 12. August Anorthosis Famagusta aus Zypern eliminiert, treffen die Hütteldorfer im Play-off auf Sorja Luhansk aus der Ukraine. Das ergab die Auslosung am Montag.

Die Sieger im EL-Play-off steigen in die Gruppenphase der Europa League auf, die Verlierer spielen in der neu geschaffenen Gruppenphase der Conference League. (APA, 2.8.2021)

Europa League – Qualifikation – Play-off:

Sturm Graz – NS Mura (SLO)/Schalgiris Vilnius (LTU)

– NS Mura (SLO)/Schalgiris Vilnius (LTU) Rapid Wien /Anorthosis Famagusta – Sorja Luhansk (UKR)

/Anorthosis Famagusta – Sorja Luhansk (UKR) Randers FC – Galatasaray Istanbul/St. Johnstone

FK Jablonec/Celtic Glasgow – AZ Alkmaar

Fenerbahce Istanbul – Neftci Baku/HJK Helsinki

Omonia Nikosia/Flora Tallinn – Royal Antwerpen

Olympiakos Piräus/Ludogorez Rasgrad – Lincoln Red Imps/Slovan Bratislava

Malmö FF/Glasgow Rangers – Kairat Almaty/Alashkert FC

Ferencvaros Budapest (Trainer Stöger)/Slavia Prag – Dinamo Zagreb/Legia Warschau

Roter Stern Belgrad/Sheriff Tiraspol – CFR Cluj/Young Boys Bern

Spieltermine: 19. und 26. August. Sieger steigen in die EL-Gruppenphase auf, Verlierer steigen in die Gruppenphase der Conference League ein.

Conference League – Qualifikation – Play-off:

Sieger LASK /Vojvodina Novi Sad – Verlierer Galatasaray Istanbul/St. Johnstone

/Vojvodina Novi Sad – Verlierer Galatasaray Istanbul/St. Johnstone Sieger Slask Wroclaw/Hapoel Beer-Sheva – Verlierer Rapid Wien/Anorthosis Famagusta

Spieltermine: 19. und 26. August. Sieger steigen in die Gruppenphase der Conference League auf.