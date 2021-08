Im Herbst 2020 wurde Hanger ÖH-Chefin. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Kurzzeit-ÖH-Chefin Sabine Hanger ist nun Generalsekretärin der Jungen ÖVP. Sie folgt auf Florian Dagn, der sein Studium abgeschlossen hat, hieß es am Montag in einer Aussendung. Am Wochenende hatte Hanger die Obmannschaft der Aktionsgemeinschaft (AG) abgegeben. Sie hatte in dieser Funktion eher glücklos agiert und Platz eins in der Bundesvertretung erstmals in der ÖH-Geschichte an den Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) verloren.

Sabine Hanger hat vor, künftig auf Twitter wieder aktiver zu sein.

Hanger – sie ist die Tochter des durch den Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Bekanntheit gelangten ÖVP-Mandatars Andreas Hanger – formulierte "großen Respekt vor meiner neuen Aufgabe". JVP-Bundesobfrau Claudia Plakolm lobte die neue Generalsekretärin als "engagierte junge Frau" und freute sich auf die Zusammenarbeit.

Zur ÖH hatte es die gebürtige Niederösterreicherin aus Ybbsitz im Jahr 2016 am Anfang ihres Studiums der Rechtswissenschaft verschlagen. 2019 wurde sie Mandatarin in der ÖH-Bundesvertretung. Das Aus der linken Koalition der Hochschülerschaft machte Hanger im Herbst 2020 zur ÖH-Chefin. (APA, 2.8.2021)