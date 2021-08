Waldbrände

Drei neue Brandherde pro Stunde in Griechenland, Stromausfälle in Athen

Der Höhepunkt steht in Griechenland vielleicht erst bevor, Premier warnte vor "schlimmer Nacht" in den Vororten Athens. Lage auch in Bulgarien kritisch, in Türkei etwas stabiler