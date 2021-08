Durch ihr mutiges Handeln gelingt ihrem Bruder die Flucht aus einem Sklavenheer: Kyoko Kagawa in Kenji Mizoguchis Meisterwerk "Sansho Dayu", Arte, 23.30 Uhr. Foto: Kadokawa Corporation 1954

Amazonia Undercover – Der Kampf der Munduruku Weil die brasilianische Regierung beim Schutz des Amazonaswaldes versagt, müssen die indigenen Völker selbst aktiv werden. Im Zusammenschluss unter Häuptling Juarez Saw Munduruku kämpfen sie gegen Landraub und illegale Abholzung. Bis 21.40, Arte

Universum: Hermann Maier – Unterwegs in Österreich Spektakuläres vor der eigenen Haustür: Hermann Maier schnürt für Universum wieder einmal die Wanderschuhe. Bis 21.05, ORF 2

Der verschwundene Wald – Von Borneo bis Tokio Was eine abgelegene indigene Gemeinschaft mit den Olympischen Spielen in Tokio verbindet. Bis 22.35, Arte

Convoy (USA 1978, Sam Peckinpah) Ein hinterhältiger Sheriff nimmt Truckfahrer mittels einer Radarfalle aus. Martin "Rubber Duck" Penwald (Kris Kristofferson) formiert mit seinen Fahrerkollegen einen Konvoi und geht zum Gegenangriff über. Gegen Ende seiner Karriere übersetzte Meisterregisseur Sam Peckinpah (The Wild Bunch) seine Lieblingsthemen ins damals beliebte Truckerfilm-Subgenre. Bis 23.55, Servus TV

Kreuz und quer gedacht – Aus dem Stift Admont Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner, Psychiaterin und Forensikerin Adelheid Kastner und Sozialethiker und Theologe Clemens Sedmak diskutieren über Gerechtigkeit. Es moderiert Stefan Haider. Bis 23.20, ORF 2

Im Fadenkreuz der Machthaber – Angriff auf die Zivilgesellschaft Auf den Spuren von Autokraten und Populisten in Indien, Russland und Polen. Bis 23.30, Arte

Toni Erdmann(D/A 2016, Maren Ade) Peter Simonischek weist seiner entfremdeten Tochter (Sandra Hüller) in Verkleidung als Toni Erdmann den Weg. Erhellend komisch. Bis 1.50, ORF 2

Sansho Dayu – Ein Leben ohne Freiheit(J 1954, Kenji Mizoguchi) Ein idealistischer Provinzgouverneur wird im Japan des 11. Jahrhunderts ins Exil verbannt, seine Familie beim Versuch, zu ihm zu gelangen, entführt. Kenji Mizoguchi erzählt in seinem empathischen Meisterwerk von menschlicher Widerstandskraft angesichts des Bösen. Bis 1.30, Arte

Der Mann, der Liberty Valance erschoss(USA1962, John Ford) Senator Stoddard (James Stewart) kehrt anlässlich des Begräbnisses von Tom Doniphon (John Wayne) in die Kleinstadt Shinbone zurück und erzählt Journalisten ihre Geschichte. "When the legend becomes fact, print the legend", heißt es dann in einem der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte. Bis 1.55, HR