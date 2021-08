Der Mann fuhr mit dem Fahrrad an der Frau vorbei, stieg ab und stach auf sie ein. Das Opfer erlitt zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen

Foto: imago images/Ralph Peters

Wien – Vollkommen aus dem Nichts und grundlos hat ein Radfahrer am Montag mit einem Klappmesser wortlos auf eine Frau eingestochen, die auf dem Josefsteg gerade Fotos machte. Der Mann fuhr an der 42-Jährigen vorbei, blieb dann plötzlich stehen, stieg vom Rad ab, zog das Messer und attackierte die Frau. Danach flüchtete er, eine Fahndung verlief negativ. Das Opfer erlitt nicht lebensgefährliche Wunden im Gesicht und am Oberkörper.

Laut Aussagen der Frau stach der Mann immer wieder auf sie ein. Erst als ein Paar, das die Tat bemerkte, laut in Richtung des Verdächtigen schrie, ließ dieser vom Opfer ab, stieg wieder auf das Fahrrad und flüchtete. Die Frau erlitt neben den Stichen zahlreiche Schnittverletzungen an den Armen, wohl durch ihre Abwehrbewegungen.

Sowohl die Frau also auch Zeugen sagten aus, dass die Tat ohne Grund geschehen sei. "Weder kannten sie einander, noch gab es die kleinste Auseinandersetzung. Auch eine Raubabsicht war nicht erkennbar", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Der Verdächtige wurde als 35 bis 40 Jahre als, 1,80 bis 1,90 Meter groß und mit eher dunklem Teint beschrieben. Zum Tatzeitpunkt hatte er eine dunkle Stoppelglatze und einen Dreitagesbart. Er trug durchwegs dunkle Kleidungsstücke und einen dunklen Rucksack. (APA, 2.8.2021)