Etat-Überblick

Dichand klagt Fellner-Medien und Newsroom-Konflikte im ORF

Nach Scarlett Johanssons Klage gegen Disney droht Aufstand in Hollywood, ORF-Bewerber Thoma will GIS-Gebühren senken, "Liebesg'schichten und Heiratssachen" am Montagabend in ORF 2: Vom Hirsch und vom Häkeln