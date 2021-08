[Inland] Kanzler Kurz ist schon wieder krank, und man rätselt, was ihm fehlt

Ex-ÖH-Chefin Sabine Hanger neue Generalsekretärin der Jungen ÖVP

[International] Höchstgericht urteilt über Räumung von Häusern in Ostjerusalem

Attacken auf Presse und Polizei auf verbotener Corona-Demo in Berlin



[Panorama] Brände in Touristengebieten am Mittelmeer wüten weiter

[Web] Jö-Bonusclub soll wegen Datenschutzverstößen Millionenstrafe zahlen

"Schon Mittag gegessen?": Tiktok-Nutzer:innen fluten neuen Kurz-Account mit spöttischen Fragen

[Karriere] Auch Vorgesetzte wollen zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten

[Sport] Laurel Hubbard: Transgender bei Olympia gegen alle Widerstände

[Analyse] Die eigene Notlage drängt Nordkorea zum Dialog

[Wetter] Vielerorts scheint zunächst die Sonne. Ausgehend vom westlichen und zentralen Bergland nimmt die Bewölkung aber rasch zu und es entstehen bald hochreichende Quellwolken. Neuerlich muss daher mit aufkommender Schauertätigkeit und lokalen Gewittern gerechnet werden, die meisten gibt es einmal mehr über den Bergen und im Süden. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, meist aus Ost bis Süd. In der Früh ist es noch relativ frisch mit 10 bis 16 Grad, tagsüber werden von West nach Ost 20 bis 26 Grad erreicht.

[Zum Tag] Am 3. August 1963 spielten The Beatles ihr letztes Konzert im Cavern Club in Liverpool.