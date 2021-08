PRO: Koste es, was es wolle

Natürlich ist es grotesk, Menschen Geld dafür zu zahlen, wenn sie sich impfen lassen. Man sollte meinen, der Anreiz sei groß genug: Die Impfstoffe wirken gut, sind arm an Nebenwirkungen – und man schützt sich und andere damit vor einer womöglich tödlichen Krankheit.

Aber die Realität ist nun einmal anders: Für viele Menschen stellt das keine ausreichende Motivation dar. Vielen war es schon zu mühsam, sich einen Termin auszumachen – sie ließen sich spontan am Badestrand, im Möbelhaus oder beim Festival für den Stich anwerben. Da spielen auch vielfach prekäre Arbeitsverhältnisse und Lebenssituationen eine Rolle, in denen Menschen schlicht keine Energie für zusätzlichen Organisationsaufwand haben.

Goodie

Was auch immer die Ursachen sein mögen: Es gibt auch die Menschen, die das niederschwelligste Angebot allein nicht zur Impfung lockt, die noch ein Goodie brauchen. Werden sie geimpft, hilft uns das allen im Herbst. Denn dann gilt es, die vierte Welle abzuflachen und möglichst viele Menschenleben zu retten.

Darum geht es: die Pandemie zu besiegen. Was haben wir für dieses Ziel nicht schon alles gemacht: Schulen geschlossen, Freiheiten eingeschränkt, Kontaktverbote erlassen, Pflegeheime isoliert, Milliarden in Unternehmenshilfen gesteckt. Ein paar Impfunwilligen zur Umstimmung einen Schein in die Hand zu drücken ist bei weitem nicht so tragisch. (Sebastian Fellner)