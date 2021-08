Kanadier war zwölf Jahre lang Assistant-Coach in der NHL

Dave Barr (rechts hinten) fungierte etwa als Assistant Coach der New Jersey Devils. Foto: REUTERS/Ray Stubblebine

Wien – Die Vienna Capitals setzen bei der Nachfolge für Dave Cameron wieder auf einen kanadischen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung. Die Wiener gaben am Montag die Verpflichtung von Dave Barr für die kommende Saison der ICE-Eishockeyliga bekannt.

Der 60-jährige, der selbst 685 Spiele in der stärksten Liga der Welt absolviert hat, war zwölf Jahre lang Assistant-Coach bei diversen NHL-Clubs und führte heuer das U18-Team seines Heimatlandes zu WM-Gold. "Die Vienna Capitals sind in Hockey-Kreisen in Nordamerika natürlich ein Begriff. Wien kennt man als eine der schönsten und lebenswertesten Städte der Welt, aber auch als Heimatstadt der Caps – auch weil die Fans als sehr enthusiastisch gelten", erklärte Barr.

Cameron hatte die Caps vor rund zwei Wochen verlassen, um die in Kanada prestigeträchtige Funktion als U20-Teamchef anzunehmen. Zudem ist Cameron Cheftrainer der Ottawa 67s in der Juniorenliga OHL. (APA, 2.8.2021)