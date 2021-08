New York/Seattle – Fantasy-Fans dürfen sich freuen: Die erste Staffel der Amazon-Serie auf Grundlage der "Herr der Ringe"-Bücher soll im September 2022 veröffentlicht werden. Wie der US-Versand- und Streamingdienst Amazon mitteilte, wurden die Dreharbeiten in Neuseeland am Montag abgeschlossen.

Die einzelnen Episoden der bisher namenlosen Serie sollen im wöchentlichen Rhythmus auf der Plattform erscheinen. Amazon veröffentlichte auch erste Bilder aus der Serie.

Die Serie soll sich über mehrere Staffeln erstrecken. Ihre Handlung soll zeitlich vor "Die Gefährten", also dem ersten Teil von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Trilogie, angesiedelt sein. Zu den Darstellern zählen Cynthia Addai-Robinson, die durch ihre Rolle in der Serie "Spartacus" bekannt wurde, und Robert Aramayo, der den jungen Eddard Stark in "Game of Thrones" spielte.

250 Millionen Dollar für Filmrechte

Eine der spannenden Frage wird nun sein, ob Amazon an den Mega-Erfolg der dreiteiligen Kinoverfilmung von "Herr der Ringe" unter der Regie von Peter Jackson anknüpfen kann. Finanziell legte sich der Streamingdienst jedenfalls gewaltig ins Zeug.

Für die Filmrechte zahlte Amazon an die Nachlassverwalter des britischen Autors Tolkien Berichten zufolge rund 250 Millionen Dollar (rund 210 Millionen Euro). Das Produktionsbudget dürfte noch mal bei zwischen 100 und 150 Millionen Dollar pro Staffel liegen.

Die "Herr der Ringe"-Trilogie wurde von Amazon-Kunden 1999 zum Lieblingsbuch des Jahrtausends gewählt. Laut einer BBC-Umfrage aus dem Jahr 2003 ist es sogar der beliebteste Roman aller Zeiten. Tolkien lebte von 1892 bis 1973. (APA, AFP, 3.8.2021)