Kiew – Ein belarussischer Aktivist ist in Kiew tot aufgefunden worden. Witali Schischow war zuvor als vermisst gemeldet worden, gab die ukrainische Polizei am Dienstag bekannt. "Der belarussische Staatsbürger Witali Schischow, der gestern in Kiew verschwand, wurde erhängt in einem Park in Kiew aufgefunden, nicht weit von seinem Wohnort", wurde mitgeteilt.

Witali Schischow wurde tot in einem Kiewer Park aufgefunden. Foto: Schischow

Schischow führte von Kiew aus die Organisation "Belarussisches Haus in der Ukraine", die verfolgten Belarussen bei der Suche nach Unterkunft, Jobs und rechtlichen Angelegenheiten hilft. Er war als vermisst gemeldet worden, nachdem er Laufen gegangen und nicht zurückgekehrt war. Bekannte berichteten, Schischow sei in der jüngeren Vergangenheit von Unbekannten verfolgt worden.

Die Polizei leitete Untersuchungen wegen Mordverdachts ein. Man wolle alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, darunter auch einen als Selbstmord getarnten Mord.

Oppositionelle auf der Flucht

Insbesondere seit den Protesten gegen den Betrug bei der Präsidentschaftswahl im August 2020 sind die belarussischen Nachbarländer Ukraine, Polen und Litauen das Ziel flüchtender Oppositioneller. Erst am Montag erhielt die belarussische Olympiateilnehmerin Kristina Timanowskaja Asyl in Polen, nachdem sie gegen ihren Willen aus Japan nach Belarus zurückgebracht werden sollte. Im Frühjahr ließ der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ein Flugzeug nach Minsk umleiten, um den darin befindlichen Oppositionellen Roman Protassewitsch verhaften zu lassen. (red, Reuters, 3.8.2021)