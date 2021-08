Die Billigairline passt im Einstiegstarif die Handgepäck-Regeln an. Begründet wird das mit den internationalen Branchenstandards und Kundenwünschen

Foto: imago images/Waldmüller

Bislang war auch beim günstigen Basic-Tarif der Lufthansa-Tochter Eurowings automatisch die Mitnahme eines größeren Handgepäckstücks erlaubt. Das soll sich nun ab 31. August ändern. Die Billigairline passt, wie es in einer Aussendung heißt, ihren Einstiegstarif "Basic" an internationale Branchenstandards an.

Bei Flugbuchungen ab dem genannten Datum können Passagiere in diesem Tarif ein kleines Handgepäckstück an Bord nehmen. Das entspricht zum Beispiel einer Laptoptasche, einer mittelgroßen Handtasche oder einem Business-Rucksack. Die Maße dieses Gepäckstücks für die persönlich notwendigen Dinge an Bord sind künftig größer als zuvor wie man bei Eurowings betont: Anstelle der bisher erlaubten 40x30x10 Zentimeter sind die erweiterten Maße dafür jetzt 40x30x25 Zentimeter.

Bestehende Buchungen nicht betroffen

Größeres Handgepäck, wie beispielsweise Trolleys, sind im Basic-Tarif künftig nicht mehr automatisch enthalten. Gäste könnten aber weitere Leistungen zu ihrem Flug hinzubuchen: Etwa ein größeres Handgepäckstück bis zu acht Kilogramm (ab zehn Euro), wie zum Beispiel einen Trolley mit den Maßen 55x40x23 Zentimeter.

Für zehn Euro sollen Basic-Tarif-Kunden voraussichtlich Ende des Jahres optional auch ein kleineres Aufgabegepäck bis zu zwölf Kilogramm mitnehmen. Dies könnten Passagiere dann ab zehn Euro flexibel zu ihrem Flug hinzubuchen. Begründet wird dies von Seiten Eurowings mit dem Wunsch der Kunden nach mehr Flexibilität, wenn diese zum Beispiel für kürzere Zeit verreisen. Bestehende Buchungen sind von der neuen Handgepäckregel nicht betroffen. (red, 3.8.2021)