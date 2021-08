Geimpft, getestet, genesen: Das gilt ab sofort auch für Urlauber, die per Direktflug aus Zypern, Spanien oder den Niederlanden nach Österreich zurückkehren. Foto: apa/jäger

Diverse Mediziner hatten im Vorfeld der Sommerferien vor einer Lockerung der Reisebeschränkungen gewarnt, auf Regierungsseite aber nicht Gehör gefunden. Was weitsichtige Ärzte befürchtet hatten, ist inzwischen Realität geworden: Der Sommertourismus entpuppt sich als starker Treiber der Corona-Pandemie. Nach Deutschland hat jetzt auch Österreich die Regeln für Reiserückkehrer verschärft.

Wer aus den Niederlanden, Zypern oder Spanien per Flugzeug in Österreich ankommt, muss seit Dienstag eine vollständige Impfung gegen Corona, einen negativen PCR-Test oder eine überstandene Corona-Erkrankung nachweisen können. Alternativ kann am Flughafen Wien ein kostenloser PCR-Test durchgeführt werden. In Quarantäne müssen Einreisende erst bei einem positiven Ergebnis. Wer einen Test verweigert, dem drohen Strafen von bis zu 1.450 Euro.

Test nachzuholen ist möglich

Sollte ein testpflichtiger Passagier allerdings zu einer Uhrzeit ankommen, zu der am Flughafen kein PCR-Test mehr möglich ist, kann er die Testung innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft nachholen.

Die Niederlande, Zypern und Spanien sind derzeit wegen hoher Coronavirus-Infektionszahlen als Hochrisikogebiete eingestuft. Die EU empfiehlt Reiseeinschränkungen, wenn ein Land eine 14-Tage-Inzidenz von mehr als 75 aufweist und die Delta-Variante vorherrscht.

Der Sommertourismus gilt unter Medizinern als gefährlicher Treiber der Pandemie. In Österreich geht bereits gut ein Drittel aller nachvollziehbaren Neuinfektionen auf Urlaubsreisen zurück, in Vorarlberg sind es sogar 50 Prozent. (stro, 3.8.2021)