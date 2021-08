Die weiten und langen Sonnenblumenfelder sind es auch, die mir diese Gegend in den letzten Wochen so ans und ins Herz haben wachsen lassen, egal wann, egal wo – beim Laufen am Abend oder in der sengenden, schattenlos-staubigen Hitze einer Radrunde.

Ja, ich mag Sonnenblumen. Immer schon. Aber gerade jetzt, wo sie in voller Pracht ihr Köpfe der Sonne zuwenden und auf dem Feld besonders schön sind. Auch weil sie Optimismus verbreiten. Schließlich sind die Korbblüter, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Klimaschützer: Eine durchschnittlich große Pflanze bindet täglich so viel CO2, wie in bis zu 100 Kubikmetern um sie in der Luft ist.