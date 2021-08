Ferienparadies am Natterer See, Tirol

Diese Unterkünfte erinnern ein wenig an Safari-Lodges in Afrika, befinden sich jedoch am Natterer See nahe Innsbruck. Der Ferienpark bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Ferienunterkünften wie beispielsweise Schlaffässer, Wood Lodges, Zelte oder Mobilheime. Am See können zahlreiche Freizeitaktivitäten wahrgenommen werden, darunter Wasserschaukeln, ein Surfbrettverleih sowie ein Wasserpark mit Rutschen.