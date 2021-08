Die Hausdurchsuchungen bei neun Beschuldigten in der Causa hält das Oberlandesgericht Graz für rechtswidrig

Am 9. November führte die Exekutive eine großangelegte Razzia bei angeblichen Muslimbrüdern durch. Foto: APA/BMI

Lange war es ruhig um die Hausdurchsuchungen bei angeblichen Muslimbrüdern, die im vergangenen November eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien erfolgten. Nun lässt das Oberlandesgericht Graz mit einem Beschluss aufhorchen, der dem STANDARD in voller Länge vorliegt. Demnach waren die Hausdurchsuchungen bei neun Beschuldigten in der Causa rechtswidrig. Sie hatten gegen die Zwangsmaßnahmen Beschwerde eingelegt und bekamen recht: Laut Gericht reichte der Verdacht gegen die Betroffenen nicht aus, um solche Durchsuchungen durchzuführen.

Für den Rechtsanwalt Richard Soyer ist es eine erfreuliche, angesichts der Sachlage nicht ganz unerwartete Entscheidung. Immer mehr erweise sich die Justiz als Bollwerk gegen eine rechtsstaatlich defizitäre Regierungspolitik.

Das Gericht stellte im Bezug auf einige Beschuldigte außerdem fest, dass ihr Bargeld zu Unrecht sichergestellt wurde, bei einem Betroffenen betrifft das auch andere Wertgegenstände wie Schmuck. Bei einem Verdächtigen in der Causa verstieß zudem die gewaltsame Öffnung der Wohnungstür durch die Exekutive gegen das Gesetz.

Kritik an Ermittlungen

Das OLG Graz kritisiert die Ermittlungen in seiner Begründung durchaus scharf: Bei einem Verdächtigen gehe die These, dass eine bestimmte Moschee unter dem Einfluss von Muslimbrüdern stehe, "über Mutmaßung nicht hinaus". Der anonyme Hinweisgeber, auf den sich die Ermittlungen stützen, habe keine Tatsachenwahrnehmungen geäußert – etwa dass er gesehen hätte, dass dieses oder jenes passiert sei. Vielmehr habe er "primär Einschätzungen" geliefert. Auch Gutachten, die von der Staatsanwaltschaft Graz eingeholt wurden, werden kritisch gesehen.

Bezüglich Verdachtsmomenten, die auf familiären Verhältnissen basieren, hält das Gericht fest, "dass 'Familienhaftung' für sich allein aus Sicht des Beschwerdegerichts ganz grundsätzlich keine taugliche Beweisführungsmethode ist". (Vanessa Gaigg, Jan Michael Marchart, Fabian Schmid, 3.8.2021)