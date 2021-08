Die Schönbrunner Eisbärinnen nutzten die Melonen lieber als Spielzeug. Foto: APA / Tiergarten Schönbrunn / Daniel Zupanc

Wien – Der Welttag der Wassermelone findet international eher weniger Beachtung. Zu unrecht, könnte man meinen: Da einige Zoobewohner das erfrischende Sommerobst sehr schätzen, wurde dieser Tag nämlich im Tiergarten Schönbrunn ausführlich gefeiert. Dabei dienten die Früchte nicht nur als Snack, sondern auch als abwechslungsreiches Spielzeug.

Die Wasserschweine Lucy und Leopold bekamen von ihren Tierpflegern Wassermelonen am Spieß serviert. "Wasserschweine fressen hauptsächlich Heu und Gras. Auch Gemüse und Pellets stehen auf ihrem Speiseplan. Obst ist ein seltener Leckerbissen – wie für uns Schokolade. Die Melonen sind im Nu verputzt. Kein Wunder, sie sind sehr süß und erfrischend", sagte Revierleiter Alexander Keller am Dienstag. Die Melonenreste durften sich einige ihrer WG-Mitbewohner im Südamerikapark, die Flachlandtapire und Nandus, schmecken lassen.

Wasserschweindame Lucy zelebriert den Feiertag. Foto: APA / Tiergarten Schönbrunn / Daniel Zupanc

Melone als Spielzeug

Dass Wassermelonen nicht nur gut schmecken, sondern auch ein tolles Spielzeug sind, zeigten Eisbären-Mädchen Finja und ihre Mutter Nora vor, die mit zwei Wassermelonen im Wasserbecken herumtollten. "Finja ist immer noch so eine Wasserratte, wie sie es schon von klein auf war. Und Nora sowieso. Mit den Melonen können sie wie mit Bällen spielen und sie danach vernaschen", sagte Tierpflegerin Alessa Esau.

Wie alle Bären sind Eisbären Allesfresser, der Anteil an Fleisch ist bei ihnen aber am größten. Ihr Futter besteht aus Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchten. Finja wiegt mittlerweile fast 200 Kilogramm, also nur noch rund 30 Kilogramm weniger als ihre Mutter. Die beiden sind beinahe gleich groß und messen gerne spielerisch ihre Kräfte – etwa beim Spielen mit Wassermelonen. (APA, 3.8.2021)