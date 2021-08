Bewerber präsentieren ihre Ideen am 9. August um ca. 17.30 Uhr – Auch Puls 4/24 plant Diskussion mit Spitzenkandidaten

Wien – Heute um 12 Uhr endete die Frist für Stiftungsräte, weitere Personen für die Bestellung zum ORF-Generaldirektor zu nominieren, es wurde niemand nachnominiert. Wie berichtet bewarben sich fristgereicht 14 Personen für den Job des ORF-Generals.

Das Hearing und die Bestellung des ORF-Generaldirektors_der ORF-Generaldirektorin finden am Dienstag, dem 10. August 2021, im Rahmen der Plenarsitzung des Stiftungsrats statt und sind nicht öffentlich. Bis Freitag, den 6. August 2021, 12.00 Uhr kann jedes Mitglied des Stiftungsrats Kandidaten bzw. Kandidatinnen für das Hearing vorschlagen. Wer vorgeschlagen wurde, wird nach Ablauf der Frist bekanntgegeben.

ORF 3 übertragt am Montag, 9. August, ab ca. 17.30 Uhr eine Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten für die ORF-Generaldirektorenwahl am 10. August. Dabei haben die zum Hearing des ORF-Stiftungsrats nominierten Bewerber Gelegenheit, ihre Ideen einem breiten Publikum zu präsentieren. Das sind zumindest der amtierende ORF-Chef Alexander Wrabetz, ORF 1-Channelmanagerin Lisa Totzauer, ORF-Vizefinanzdirektor Roland Weißmann und ORF-Technik-Vizedirektor Thomas Prantner.

"ORF 3 ist es bei der Konzeption und beim Ablauf der Live-Sendung ein besonderes Anliegen, unter Berücksichtigung der rundfunkgesetzlichen Vorgaben ein Präsentationsumfeld der Transparenz und Fairness für die Bewerberinnen und Bewerber zu schaffen", heißt es in einer Aussendung des ORF. In der moderierten Sendung stehen jeder Kandidatin und jedem Kandidaten 15 Minuten für die Präsentation zur Verfügung. Die Reihenfolge wird per Losentscheid ermittelt.

Im Vorfeld der ORF-Wahl kommt es insgesamt zumindest zu drei Konzeptpräsentationen der Bewerber und Bewerberinnen. Abseits der Präsentation auf ORF 3 haben für einen "NEOS Lab Talk" am 5. August Wrabetz, Weißmann, Totzauer, Prantner und der ORF-Journalist Julius Kratky zugesagt. Am selben Tag lädt auch der ORF-Zentralbetriebsrat zu einem internen Hearing. Puls 4/24 plant eine Diskussion der SpitzenkandidatInnen zur ORF Wahl für Freitag. (APA, red, 3.8.2021)