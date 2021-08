Das Trend-Gesöff in Amerika: Hard Seltzer, hier von der Firma White Claw. Foto: AFP

Zugespitzt formuliert, brauchte es 2019 nur einen Satz, um aus einer Flüssigkeit Popkultur zu machen: "Ain’t no laws, when you’re drinking Claws", sagte der US-Comedian Trevor Wallace in einem kurzen Clip, in dem er sich durch einen Schluck Hard Seltzer der Firma White Claw in einen typischen "frat boy" verwandelte.

Ain’t no laws, when you’re drinking Claws! Trevor Wallace

Hard Seltzer ist meist in Dosenform verkauftes Sprudelwasser, das mit vier- bis sechsprozentigem Alkohol und einem Aroma versetzt wird. Quasi die zuckerärmere Variante von Alkopops und gerade das Trend-Gesöff in Amerika. 2018 wurden mit Hard Seltzers 500 Millionen Dollar Umsatz gemacht, 2020 waren es bereits vier Milliarden. Unter den größten Playern im Seltzer-Game befindet sich auch die besagte Firma White Claw, die es mit ihrer in unschuldigem, Instagram-kompatiblem Weiß gehaltenen Dose geschafft hat, Millennials erfolgreich glauben zu machen, dass man sich mit Hard Seltzers gesund besaufen könne. Also wenn es ein Getränk fürs postfaktische Zeitalter gäbe, dann wäre es wohl Hard Seltzer. Durch den Clip von Wallace wurden die Dosen zum Meme, und es dauerte nicht lang, bis sie auch in Musikvideos auftauchten. Rapper Travis Scott brachte 2020 seine eigene Hard-Seltzer-Marke, Cacti, unter die Leute.

Dreams werden wahr

Dass Getränke "memetisch" werden, ist kein Einzelfall. Cola ist sowieso Pop, geschüttelte Martinis wurden durch James Bond, Cosmopolitans durch Sex and The City, White Russians durch The Big Lebowski zu flüssiger Popkultur.

In Zeiten der Viralität werden auch Getränke wie eben ein Hard Seltzer oder Cranberrysaft schnell berühmt. Cranberrysaft? Nathan Apodaca wurde 2020 zum Internetphänomen, weil er in einem Tiktok-Video zu Fleetwood Macs Dreams skatet und dabei einen Cranberrysaft der Firma Ocean Spray trinkt.

Doggface208

Zwölf Millionen Likes hat das Ding bis heute auf TikTok generiert und verhalf nicht nur der Nummer Dreams mehr als 40 Jahre nach deren Veröffentlichung zur Topplatzierung in den iTunes-Charts, auch die Verkäufe des Safts stiegen ins Unermessliche.

Und was tat der Trendsetter Apodaca? Er brachte im Juni einen alkoholischen Drink mit Cranberrygeschmack auf den Markt, erkannte den aktuellen Zeitgeist diesmal aber nicht: Denn es ist kein Hard Seltzer. (Amira Ben Saoud, 4.8.2021)