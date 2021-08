Gerald Fleischhacker und Caroline Athanasiadis führen als Moderatoren durch "Meine großen 10". Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Der ORF startet am 8. September mit "Meine großen 10" eine neue, auf fünf Ausgaben angelegte Abendshow "im 70er-Jahre-Retro-Outfit". Dabei werden Prominente jeweils am Mittwoch, 21.05 Uhr, ihre persönlichen Hitlisten zu einem bestimmten Thema präsentieren. Den Anfang macht Hans Knauß, der seine persönlichen "Heldinnen und Helden des Sports" vorstellt, teilte der ORF am Dienstag per Aussendung mit.

Liebste Hits, liebste Polit-Hippala, Promi-Momente, legendäre Events

In den weiteren Episoden bringt Volksmusik-Sängerin Melissa Naschenweng ihre liebsten Austropop One-Hit-Wonder mit, spricht Satiriker und Kabarettist Peter Klien über seine liebsten Polit-Hoppalas, und reiht Moderatorin Silvia Schneider legendäre Events. Zum Abschluss gibt Dagmar Koller Einblicke in zehn unvergessene Promi-Momente.

Unterstützt werden die Promis "durch lustige, skurrile, aufregende oder emotionale Bilder aus dem ORF-Archiv", hieß es. Als Moderatorenduo der Show fungieren die Kabarettistin und neue "Dancing Stars"-Kandidatin Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker. (APA, 3.8.2021)