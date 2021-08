Impfverweigerer werden immer mehr zum Problem. Foto: APA/DPA/FRISO GENTSCH

Wer sich nicht impfen lassen will, muss sich, um an allen Herrlichkeiten des sozialen Lebens teilhaben zu können, regelmäßig testen lassen. So weit, so gut – und kompliziert für jene, die die einfache Lösung, eine Immunisierung, nicht wollen (alle, die wollen, aber nicht können, seien hier ausdrücklich und respektvoll ausgenommen).

Aber was man so hört – zum Beispiel aus Italien, wo es neue Zutrittsregeln für Restaurants gibt –, entwickeln manche Leute eine beträchtliche kriminelle Energie, um Tests zu umgehen. Eine Industrie der gefälschten Zertifikate ist im Entstehen. Nützlich dabei ist, dass die Sache mit dem Scannen bisher ja oft eher eine theoretische ist: Wie oft wurde Ihr QR-Code eigentlich schon gescannt? Ich selbst muss die Frage mit "noch nie" beantworten.

Schwurbelkreise

No mask, no vax, no test, no pass. Es wird angeblich auch zunehmend schwieriger, Leute, die mit einem Cluster in Berührung gekommen sind, dazu zu bringen, sich checken zu lassen. Sie tauchen unter. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und wenn es einem meiner Mitmenschen heiß wird: Pech. Für ihn.

Übrigens wird jetzt in Schwurbelkreisen ein neues Mittel gegen Covid propagiert. Wir nennen den Namen nicht, Werbung muss ja nicht auch noch sein. Es handelt sich um ein Entwurmungsmittel. Das hat etwas Rührendes: Das Virus in Form eines Eingeweidewürmleins ist ja recht anschaulich. Ein ganz besonders vermehrungsfreudiges eben. (Gudrun Harrer, 3.8.2021)