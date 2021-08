Burgenland warnt vor Situation wie 2015, ÖVP will neues System zur Bewältigung von Migrationsbewegungen. Was Sie wissen müssen

Thema des Tages Wieso in Österreich wieder Aufregung um Flüchtlinge herrscht

Die Situation an den Grenzen ist alarmierend, sagt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Immer mehr Migranten und Migrantinnen werden in Österreich aufgegriffen – darauf sei das Land und speziell das Innenministerium nicht vorbereitet. Wie prekär die Lage an den Grenzen wirklich ist, woher die vielen Menschen kommen, die bei uns Zuflucht suchen, und wie laut Regierungsvertretern eine Situation wie 2015 verhindert werden könnte, darüber spreche ich heute mit Michael Völker und Manuel Escher. (red, 3.8.2021)