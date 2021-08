Pro

von Thorben Pollerhof

Wwwwwwrrrrrrrrr ist vielleicht eines der schönsten Geräusche des Sommers. Die Sonne knallt auf den Asphalt der Stadt, der Schweiß rinnt aus den und in die Stirnfalten, die Stimmung ist gedrückt – aber nur, solange die sanfte Brise des Handventilators nicht weht.

Denn wenn dieses kleine Wunderwerk der Technik einmal läuft, sind die Sorgen der heißen Jahreszeit vergessen. Während alle anderen in überhitzten und stickigen Bims vor sich hin vegetieren, weil die Klimaanlage einmal wieder nicht funktioniert, bleibt der eigene Kopf kühl, frisch und ready to think.

Zugegeben, sonderlich sexy sind diese Accessoires nicht. Dafür gibt es sie in allen möglichen Farben, Formen und Varianten. Mickey Mouse, der Lieblingsfußballverein oder die favorisierte Biermarke – in diesem Segment gibt es nichts, was es nicht gibt.

Mein persönlicher Favorit: die Handventilatoren, die angeschaltet eine LED-Anzeige hervorbringen. Einfach ein Hingucker.