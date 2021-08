Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: Eine junge Historikerin (Zorica Nusheva) fordert in "Gott existiert, ihr Name ist Petrunya" die Männerwelt heraus, Arte, 20.15 Uhr. Foto: Pyramide International

20.15 DRAMA

Gott existiert, ihr Name ist Petrunya (MAZ/B/F/KRO/SLO 2019, Teona Strugar Mitevska) Beim traditionellen Dreikönigsfest taucht die 32-jährige Petrunya als einzige Frau unter vielen jungen Männern, noch dazu erfolgreich, nach dem Kreuz, das der orthodoxe Priester in den Fluss wirft. Damit fordert sie die patriarchalisch geprägte Umgebung einer mazedonischen Kleinstadt heraus. Gelungene Parabel auf Religion und Korruption. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Dok 1: Alphabet (A 2013, Erwin Wagenhofer) Dass Kinder in der Schule vor allem Anpassung lernen, ist die These von Erwin Wagenhofers (We Feed the World) Dokumentarfilm. Aufgezeigt werden auch Alternativen, wie das Belehren durchs Begeistern ersetzt werden kann und das Unterrichten durch Fördern. Bis 22.00, ORF 1

20.15 ROADMOVIE

25 km/h (D 2018, Markus Goller) Ein entfremdetes Brüderpaar erfüllt sich nach dem Tod des Vaters den einst gehegten Jugendtraum, mit Mofas durch Deutschland zu reisen. Witzig-melancholischer Selbsterfahrungstrip mit formidablen Darstellern (Lars Eidinger und Bjarne Mädel) und schönem Soundtrack. Bis 22.35, Sat1

20.15 ACTIONKOMÖDIE

Codename U.N.C.L.E. (USA/GB 2015, Guy Ritchie) In Guy Ritchies Adaption der Sixties-TV-Serie Solo für O.N.C.E.L. tummeln sich die Agenten. Das Retrovehikel setzt ganz auf äußere Werte. Nicht zuletzt des Casts (Alicia Vikander!) wegen recht vergnüglich. Bis 22.40, Kabel 1

22.25 KABARETT

Thomas Stipsits: Cosa Nostra Der steirische Kabarettist erzählt vom großangelegten Stinatzer Mafia-Coup in der Therme Stegersbach und schlüpft dabei gleich in alle Personen dieses parodistischen Kriminalfalls. Bis 23.40, ORF 3

22.30 REPORTAGE

Weltjournal: Mein Beirut Einst galt Beirut als die schönste Stadt im Nahen Osten. In ihrer Reportage geht ORF-Reporterin Sophie Roupetz der Frage nach, ob von dieser "goldenen Zeit" noch etwas übrig ist. Dabei zeigt sie unterschiedliche Seiten der libanesischen Hauptstadt, die sie als ihre zweite Heimat betrachtet. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Kochkunst in Nahost – gemeinsam essen, gemeinsam leben Die ambitionierte Hobbyköchin Nof Atamna-Ismaeel hat 2014 als erste Araberin Israels beliebteste TV-Kochshow gewonnen. Seither verfolgt sie ein Ziel: Menschen durch gemeinsames Kochen und Essen einander näher bringen. Bis 23.55, ORF 2

23.55 ANIMATIONSFILM

Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft (J 2018, Mirai no Mirai, Mamoru Hosoda) Der vierjährige Kun gelangt in eine Welt, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen. Preisgekrönte Animationsfilmpoesie. Bis 1.30, Arte