Reese Witherspoon spielte in ihrer Filmkarriere mehrere Charaktere, hinter deren Fassade sich mehr versteckte als ursprünglich angenommen. Foto: Chris Pizzello / POOL / AFP

Eigentlich hätte Reese Witherspoon schon 2001 ein Millionenvermögen für ihre Arbeit bekommen sollen. Damals schlüpfte die US-Schauspielerin in die Rolle von Elle Woods in Natürlich blond und schuf einen Kultcharakter. In zwei Filmteilen war Witherspoon die pink gekleidete, perfekt frisierte und quirlige Juristin Elle Woods. Der Gag schien klar: Jö, schau, die tussige Barbie ist Anwältin, so lustig! Aber Woods war mehr als ihr hübsches Aussehen. Sie arbeitete fleißig für ihr Jusstudium, sie argumentierte gewieft vor Gericht und blieb dabei offen und warmherzig. In einer Welt, die selbst 20 Jahren später Frauen noch oft rät, weniger feminin zu sein, wenn sie Erfolg haben wollen, bleibt Witherspoons Darstellung bis heute revolutionär.

Das Faible für weibliche Charaktere, die mehr sind, als sie auf den ersten Blick scheinen, zieht sich durch Witherspoons Karriere. Sie spielte eine skrupellose Streberin in Election, ein vermeintlich braves Schulmädchen in Eiskalte Engel und die toughe, aber großherzige Countrymusikerin June Carter Cash in Walk the Line. Für letztere Darstellung erhielt Witherspoon einen Oscar.

Erfolg mit Geschichten rund um Frauen

Trotz ihres Schauspieltalents wurden die Rollenangebote aus Hollywood weniger, als Witherspoon älter wurde. Frustriert gründete sie 2012 eine eigene Produktionsfirma. 2016 ging daraus das Medienunternehmen Hello Sunshine hervor, das Geschichten von Frauen in den Mittelpunkt stellt.

Mit Erfolg: Ihre Produktionsfirma stand hinter dem finanziell erfolgreichen und von Kritikern gelobten Film Gone Girl. Die Serie Big Little Lies, in der Witherspoon neben Nicole Kidman eine der Hauptrollen spielt, erhielt mehrere Preise. Witherspoon wittert Erfolgsautorinnen: Von 50 ihrer Empfehlungen haben es 42 auf die Bestsellerlisten der New York Times geschafft.

Nun wurde Hello Sunshine für eine Milliarde Dollar an ein Unternehmen der Investmentfirma Blackstone verkauft. Mit ihrem Anteil aus dem Verkauf und bisherigen Einnahmen ist Witherspoon mit einem geschätzten Vermögen von 400 Millionen Dollar laut Wirtschaftsmagazin Forbes die reichste Schauspielerin der Welt.

Witherspoon will weiter bei Hello Sunshine mitmischen. Auf Instagram teilte die 45-Jährige mit, dass die Übernahme noch viel mehr Geschichten rund um Frauen ermöglichen werde.

Und wer weiß, vielleicht geht sich ja noch eine Fortsetzung von Natürlich blond aus. (Ana Grujić, 3.8.2021)