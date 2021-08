Der am Freitag angegriffene Tanker Mercer Street liegt nun vor Fudschaira. Foto: REUTERS/Rula Rouhana

Dubai/London – Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate sind nach Angaben der britischen Seeschifffahrts-Aufsicht UKMTO möglicherweise ein oder mehrere Schiffe gekapert worden. Rund 60 Seemeilen vor der Küste des Emirats Fudschaira sei es zu einem "potenziellen Überfall" gekommen, teilte UKMTO am Dienstag mit, ohne weitere Details zu nennen.

In Sicherheitskreisen der Seeschifffahrt hieß es, man gehe davon aus, dass Kräfte unter Kontrolle des Iran einen Tanker besetzt hätten. Die für Verteidigung zuständige Mitarbeiterin der Zeitung "The Times" twitterte, es gehe um das Schiff "Asphalt Princess". Das iranische Außenministerium nannte die Berichte in einer ersten Stellungnahme "verdächtig" und warnte davor, Stimmung gegen die Regierung in Teheran zu machen.

Die UKMTO hatte in einer ersten Warnung Schiffe in dem Gebiet zu äußerster Vorsicht aufgerufen und offengelassen, wie viele Schiffe in den Vorfall verwickelt sein könnten. Aus Refinitiv-Schiffverfolgungsdaten vom Dienstagnachmittag geht allerdings hervor, dass mindestens fünf Schiffe ein automatisches Status-Signal gesendet haben, laut dem sie aufgrund außergewöhnlicher Umstände manövrierunfähig sein sollen. Reuters konnte zunächst keine der Angaben bestätigen.

Auf der Flugzeugbeobachtungsseite "Flightradar24" ist zu sehen, dass ein Aufklärungsflugzeug der Luftwaffe Omans über dem Gebiet kreist.

Stark befahrener Schifffahrtsweg

Das Seegebiet befindet sich unmittelbar vor der Straße von Hormus, einer Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Sie stellt ein Nadelöhr für die weltweite Ölversorgung dar. Rund ein Fünftel der weltweiten Öltransporte müssen die Meerenge passieren.

Die Lage in der Region ist nach einem Angriff auf einen Öltanker eines israelischen Betreibers angespannt. Iran steht im Verdacht, hinter den Angriff zu stecken. Die Regierung in Teheran weist die vorwürfe zurück. Israel hat mit Konsequenzen gedroht. (red, Reuters, 3.8.2021)