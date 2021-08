Pflichtspiel-Debüt von Nagelsmann als Bayern-Coach erst am 13. August in Liga – Zwei positive Tests beim BVB

Bayerns Upamecano. Foto: imago images/Fotostand/Wagner

Bremen – Die Coronapandemie hinterlässt weiter ihre Spuren im deutschen Profifußball. So fällt das Cupspiel zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern am Freitag aus. Der DFB setzte die Erstrunden-Partie am Dienstag ab, nachdem das Bremer Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen gegen den Bremer Fünftliga-Club wegen mehrerer Coronafälle verhängt hatte. Bei Borussia Dortmund geht indes nach dem zweiten positiven Coronatest binnen weniger Stunden die Sorge vor einem verspäteten Saisonstart um.

Die Entscheidung bezüglich der Maßnahmen in Bremen erfolge "wegen positiven Corona-PCR-Tests und damit verbundenen Infektionen innerhalb des gesamten Spielerkaders", teilte der Bremer SV mit. Einen neuen Spieltermin gibt es noch nicht. Beim FC Bayern verschiebt sich damit das Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Julian Nagelsmann. Dieses findet nun am Freitag, 13. August, beim Bundesliga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach statt.

Fragezeichen Dortmund

Bei Borussia Dortmund wurde wegen der positiven Testergebnisse das für Dienstagnachmittag angesetzte öffentliche Training kurzfristig abgesagt. Ob die Fälle Auswirkungen auf das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal am Samstag (20.45 Uhr) beim Drittligisten Wehen Wiesbaden haben, bleibt vorerst offen.

Neben Thomas Meunier muss sich auch dessen Teamkollege Julian Brandt in häusliche Isolation begeben. Sowohl der belgische EM-Teilnehmer als auch der 35-malige deutsche Nationalspieler waren nach den freien Tagen im Anschluss an das Trainingslager von Bad Ragaz positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Neben Meunier und Brandt muss der BVB in Wiesbaden wohl auch auf Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Emre Can verzichten. Alle drei Profis haben seit ihrer Rückkehr aus ihrem EM-Sonderurlaub noch nicht mit dem Team trainiert. (APA, 3.8.2021)