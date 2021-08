Foto: imago images/Pro Shots

Eindhoven – PSV Eindhoven mit dem Wiener Philipp Mwene steht mit einem Bein im Play-off der Fußball-Champions-League. Das niederländische Team von Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt besiegte am Dienstag daheim den FC Midtjylland aus Dänemark mit 3:0 (3:0). Für Rapid-Bezwinger Sparta Prag setzte es eine 0:2-(0:1)-Heimniederlage gegen den AS Monaco, der rumänische Club CFR Cluj und die Young Boys aus Bern trennten sich 1:1 (1:0).

Eindhoven machte früh alles klar und führte bereits zur Pause mit 3:0. Noni Madueke (19.), Mario Götze (29.) und Cody Gakpo (32.) bezwangen Jonas Lössl im Tor der Dänen. Verteidiger Mwene spielte bis zur 70. Minute. Im wahrscheinlichen Falle des Aufstiegs treffen die Niederländer auf den Sieger des Duells zwischen Spartak Moskau und Benfica Lissabon.

Die Chancen zum Aufstieg scheinen hingegen für Sparta Prag bereits nach dem Hinspiel dahin zu sein. Die Tschechen verloren ihr Heimspiel gegen den AS Monaco mit 0:2 (0:1). Aurelien Tchouameni (37.) und Kevin Volland (59.) netzten für den Club der französischen Ligue 1.

Die Rückspiele finden am 10. August statt. Die Sieger erreichen die Play-offs, in denen es um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geht. Die Verlierer wechseln in die Gruppenphase der Europa League. (APA, 3.8.2021)

Qualifikations-Ergebnisse – 3. Runde/Hinspiele:

PSV Eindhoven – FC Midtjylland 3:0 (3:0)

Malmö FF – Glasgow Rangers 2:1 (0:0)

Sparta Prag – AS Monaco 0:2 (0:1)

KRC Genk – Schachtjor Donezk 1:2 (1:0)

CFR Cluj – Young Boys Bern 1:1 (1:0)

Roter Stern Belgrad (mit Dragovic) – Sheriff Tiraspol (MDA) 1:1 (1:1)

Olympiakos Piräus – Ludogorez Rasgrad 1:1 (0:0)

Rückspiele am 10. August