Ashton Kutcher spielt mit Reese Witherspoon in "Your Place or Mine". Foto: ap, Mark Lennihan

Hollywood/Los Gatos – Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45, "Walk the Line") erhält für die geplante Netflix-Romanze "Your Place or Mine" prominente Verstärkung. Ashton Kutcher (43, "Happy New Year", "Two and a Half Men") wird in der Liebeskomödie die männliche Hauptrolle spielen, wie der Streamingdienst am Dienstag bekanntgab.

"Your Place or Mine" aus der Feder von Aline Brosh McKenna ("Der Teufel trägt Prada") dreht sich um alte Freunde, die in verschiedenen Städten weit voneinander entfernt leben. Ihr Leben wird völlig umgekrempelt, als sie den Deal eingehen, die Wohnungen zu tauschen, um sich einander zu helfen. Sie möchte sich einen Lebenstraum erfüllen, er soll unterdessen auf ihren Teenagersohn aufpassen.

Witherspoon produziert die Komödie mit ihrer Firma Hello Sunshine. Schauspieler Jason Bateman ist ebenfalls als Produzent an Bord. Drehbuchautorin McKenna gibt damit ihr Spielfilm-Regiedebüt. (APA, 4.8.2021)