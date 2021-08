Ersetzt wird J. Allen Brack von Mike Ybarra und Jen Oneal, die erste Frau an der Spitze des Studios

Der Skandal hatte zahlreiche Protest- und Boykott-Aktionen zur Folge. Foto: AFP

An der Spitze des US-Computerspielentwicklers Activision Blizzard kommt es nach einem Sexismus-Skandal zu einem Führungswechsel. J. Allen Brack, Chef der Abteilung Blizzard Entertainment, verlasse das Unternehmen, "um sich neuen Möglichkeiten zu widmen", wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Abgelöst wird er von Jen Oneal, die erste Frau an der Spitze Activison Blizzards und Mike Ybarra.

Großer Aufschrei

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat Klage gegen Activision Blizzard wegen Diskriminierung und Belästigung weiblicher Angestellter eingereicht. Vor einer Woche hatten zudem Mitarbeiter gegen Sexismus und ein toxisches Arbeitsklima protestiert. Im Internet wurde zum Boykott der Erfolgsspiele des Unternehmens "Call of Duty", "World of Warcraft" und "Candy Crush", aufgerufen.

Laut der Klageschrift sollen Mitarbeiter Kolleginnen begrapscht sowie "offen über weibliche Körper gesprochen und Witze über Vergewaltigung gemacht" haben. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Beschwerden über den Umgang mit Frauen in der Branche zugenommen. Auch gegen den französischen Videospiel-Giganten Ubisoft und den US-Hersteller Riot Games wurden ähnliche Vorwürfe erhoben. (APA, 4.8.2021)