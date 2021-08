Die Spendengala des New Yorker Metropolitan Museums wird oft als Party des Jahres bezeichnet. Diesmal fällt das Dinner vegan aus.

Auch Dichterin Amanda Gorman nimmt an der MET-Gala am 13. September teil Foto: Patrick Semansky/AFP

Bei der diesjährigen Gala des New Yorker Metropolitan Museums sollen die Stars ein von zehn Köchen kreiertes veganes Menü serviert bekommen. "Nach zwei schwierigen Jahren für die Restaurant-Industrie wird das die Geschichten einer Gruppe dynamischer Köche erzählen und ein aufregendes Menü von köstlichen pflanzenbasierten Gerichten präsentieren", sagte Star-Koch Marcus Samuelsson, der die zehn Köche auswählte.

Die Met-Gala findet traditionell Anfang Mai zur Eröffnung der alljährlichen Modeausstellung im Metropolitan Museum of Art (Met) statt. Foto: Angela Weiss/AFP

Die teilnehmenden Köche sind Fariyal Abdullahi, Nasim Alikhani, Emma Bengtsson, Lazarus Lynch, Junghyun Park, Erik Ramirez, Thomas Raquel, Sophia Roe, Simone Tong und Fabian von Hauske, wie das Museum mitteilte.

Party des Jahres

Die Gala, die eigentlich jedes Jahr am ersten Montag im Mai stattfindet, war in diesem und im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden, und soll nun am 13. September nachgeholt werden. Teilnehmen sollen unter anderem Schauspieler Timothée Chalamet, Sängerin Billie Eilish, Dichterin Amanda Gorman und Tennis-Profi Naomi Osaka. Oberste Gastgeberin ist erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue".

Die "Met Ball"-Gala, die oft als "Party des Jahres" bezeichnet wird, ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des Fests bilden das Jahresbudget des Instituts, das in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert und inzwischen nach Wintour benannt ist. (APA, 4.8.2021)