Die Statistik Austria ist die einzige Kontrollinstanz. Sie soll die Anträge der Forscher auf Zugang zu den sensiblen Informationen evaluieren. Foto: APA

Die Regierung plant eine Datenplattform, die zahlreiche Daten von Bürgern bündelt und diese Institutionen für Forschungszwecke zur Verfügung stellt. Für die Datenschutz-NGO Epicenter Works ist das Vorhaben jedoch eine "Datenschutzkatastrophe". Die Datenschutzexperten ortet im Gesetzesentwurf zur Registerforschung "gravierende Mängel aus Datenschutzsicht und das Risiko für den Missbrauch an einer enormen Menge an Daten über die gesamte Bevölkerung".

Am kommenden Dienstag endet die Begutachtungsfrist für die Novelle, mit der das Bundesstatistikgesetz 2000 und das Forschungsorganisationsgesetz geändert werden sollen. Damit werde der langjährige Wunsch einiger Gruppen in der österreichischen Wissenschaftscommunity erfüllt, Zugriff auf staatliche Datenbanken (Registerdaten) zu bekommen. "Diese Änderung bedeutet einen grundlegenden Paradigmenwechsel im Umgang des Staates mit unseren Daten", warnte Epicenter Works am Mittwoch in einer Stellungnahme.

Unzureichende Anonymisierung

Mit dem Gesetz soll der Zugriff auf staatliche Register beim neu geschaffenen Austrian Micro Data Center (AMDC) gebündelt werden. "Leider versäumt der vorliegende Entwurf eine Sicherstellung der Anonymisierung der Daten sowie die Unabhängigkeit und Transparenz der durchgeführten Forschungsvorhaben. Durch diese Reform entsteht an einer Stelle ein extrem eingriffstiefes Bild über die gesamte Bevölkerung", so die NGO.

So werden mit der Plattform alle Daten, die die Statistik Austria heute schon hat, geöffnet und mit Daten aus allen anderen staatlichen Registern, die durch Verordnung des zuständigen Ministeriums freigegeben wurden, verbunden. Personenbezogenen Daten würden dabei unzureichend anonymisiert.

Banken, Ministerien und Lobby

Das Gesetz lege zudem nahe, dass auch Banken oder Ministerien zugriffsberechtigt sein könnten. Es fehle die Sicherstellung, dass nur anerkannte Forschungsinstitutionen, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, Zugriff auf die Daten bekommen, warnt Epicenter Works. So hätte etwa die Lobbyorganisation Agenda Austria Zugriff. Zudem gebe es in dem Gesetz keine Einschränkung auf in Österreich ansässige Einrichtungen.

Weiters können die Daten, sobald jemand einmal Zugriff bekommen hat, auch für andere Untersuchungen, abseits des eingereichten Forschungsvorhaben, verwendet werden. Es gebe kein unabhängiges Fachgremium zur Prüfung von Forschungsvorhaben sowie zur Prüfung vor einer Zugriffsberechtigung für weitere Einrichtungen.

Fehlende Kontrolle

Die einzige Kontrollinstanz bei Missbrauch der Daten sei die Statistik Austria, die keine Berichtspflichten habe, keinen Zwang zu handeln und für die der Zugriff auf Daten mittels Austro Micro Data Center eine Geldquelle sei. Protokollpflichten beim Zugriff auf die Daten würden damit abgebaut, anstatt intensiviert zu werden. Unternehmensdaten würden als schützenswerter gelten als personenbezogene Daten.

"Forschung ist wichtig. Sich das Deckmäntelchen der Forschung anzulegen, um unkontrollierten Zugang zu sensiblen Daten der Verwaltung zu bekommen, ist es nicht", kritisieren die Datenschützer. Epicenter Works hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen des Gesetzes für den Big Brother Award nominiert.

Kritik an dem geplanten Gesetz hatte kürzlich auch SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits artikuliert. Die SPÖ sieht bei dem Vorhaben noch viel Diskussions- und Verbesserungsbedarf. Der Gesetzesentwurf biete in seiner derzeitigen Form viele Missbrauchsmöglichkeiten, warnte Drobits. (APA, 4.8.2021)