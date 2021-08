Stärkefabrik Chiozza, Ruda, Italien

Stärke war im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert ein begehrtes Produkt. Die beste kam aus einer Fabrik in Friaul, die ihre Produkte in die ganze Welt exportierte: der Amideria Chiozza in Ruda, südlich von Udine. Die Mauern der Stärkefabrik, gegründet 1865, stillgelegt 1986, beherbergen ein Stück italienischer Industriegeschichte. Das Areal der Stärkefabrik in der Via Chiozza in Ruda ist nach wiederholtem Eindringen ungebetener Gäste nicht mehr öffentlich zugänglich. Die Associazione Amideria Chiozza organisiert aber immer wieder Veranstaltungen, um auf die besondere Geschichte der Anlage aufmerksam zu machen und um neue Unterstützer für deren Erhaltung zugewinnen.