Apple-Nutzer in Euro-Gebieten dürfen sich freuen, denn in den kommenden Tagen werden beinahe sämtliche Preise für Apps und In-App-Transaktionen gesenkt. Wie der iPhone-Hersteller in einer Aussendung erklärt, ist der Grund dafür eine Schwankung im Wechselkurs, der zugunsten der Eurozahler ausfällt.

Aus 16,99 wird 12,99

Die Anpassung verläuft dabei automatisch. Ausgenommen von der Änderung sind jedoch bestehende Abonnements. Wie in Apples Preisliste ersichtlich wird, kosten Apps, für die zuvor 1,09 Euro verlangt wurden, fortan nur mehr 99 Cent. Apps um 2,29 Euro sinken nun auf 1,99 Euro. Der Unterschied wird bei teureren Apps deutlicher, so schrumpft die Preisklasse von 16,99 Euro auf 12,99 Euro.

Redesign

Nicht nur an den Preisen des App Store scheint Apple momentan zu schrauben, sondern auch am Apple Store – jener Webseite, auf der sich die Hardware des Technologieriesen bestellen lässt. Auf der Startseite der Webseite Apples gibt es nun einen eigenen Tab für den Store.

Die Store-Seite passt jetzt weniger zum Rest. Foto: Screenshot

Der Online-Shop bricht mit dem restlichen Design der Webseite, und es wird erkennbar, dass die großen Schaltflächen für die Verwendung auf Mobilgeräten ausgelegt sind. In den Fokus gerückt werden die verschiedenen Produkte und Services von Apple, wie der Genius Support und die sogenannten "Today at Apple"-Sessions. (red, 4.8.2021)