Nur kurz eine E-Mail beantworten? Auch am Strand keine Seltenheit, denn die Mehrheit der Beschäftigten ist auch im Urlaub erreichbar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Loslassen, entspannen: Gerade nach eineinhalb Jahren pandemiebedingter Dauererreichbarkeit und ständigem Homeoffice eine große Sehnsucht. Irgendwie scheint es aber nicht so recht zu klappen.

Denn fast drei Viertel der Berufstätigen (72 Prozent), die in diesem Sommer einen Urlaub planen, sind währenddessen für dienstliche Belange erreichbar. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom in Deutschland. Vor allem per Kurznachricht via SMS oder Messenger lassen sie viele Beschäftigte im Urlaub kontaktieren (70 Prozent), aber auch telefonisch (60 Prozent) oder per Mail (31 Prozent).

Die Zahl derer, die in den Sommerferien beruflich erreichbar sind, ist gegenüber dem vergangenen Jahr zwar nur geringfügig angewachsen (2020: 70 Prozent). Allerdings ist das Bedürfnis nach Erholung gestiegen: Drei Viertel wollen nach eigener Aussage aufgrund der Pandemie stärker darauf achten, im Urlaub gezielt abzuschalten.

Können Sie im Urlaub richtig abschalten?

