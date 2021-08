Olympia 2021

1.473 Postings

Belarussische Sprinterin Timanowskaja auf dem Weg nach Wien – Außenministerium rechnet mit Weiterreise

Olympia-Athletin hatte in Tokio in letzter Minute den Flug gewechselt. Am Mittwoch soll sie nach einem Zwischenstopp in Österreich Richtung Warschau abheben