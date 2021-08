Wien – Am Freitagabend, vier Tage vor der ORF-Wahl, lädt Puls 24 ab 20 Uhr zur "Puls 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?", DER STANDARD berichtete. Die vier aussichtsreichsten ORF-KandidatInnen, ORF-1-Channel-Managerin Lisa Totzauer, ORF-Vize-Finanzdirektor Roland Weißmann, ORF-Vize-Technikdirektor Thomas Prantner und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sind zu Gast bei Gundula Geiginger und Markus Breitenecker und diskutieren über die Zukunft des ORF und den Medienstandort Österreich.

Direkt danach ab ca. 21 Uhr folgt die Analyse u.a. mit Corinna Drumm (Geschäftsführerin des VÖP), Medienberater Peter Plaikner und Harald Fidler, er leitet das Ressort Medien beim STANDARD.

Am kommenden Montag präsentieren die Bewerber dann ihre Ideen für den ORF ab 17.30 Uhr in ORF 3, für einen "NEOS Lab Talk" am Donnerstag haben Wrabetz, Weißmann, Totzauer, Prantner und der ORF-Journalist Julius Kratky zugesagt. (red, 4.8.2021)