Welche Serie empfiehlt diese Gadse? Foto: getttyimages/istockfoto/anna avdeeva

Serienauswahl gibt es reichlich, man hat den Abend frei und Lust, sich in einer neuen oder alten Serie zu verlieren. Doch dann das alte Problem. Man beginnt zu zappen, zu scrollen, zu googeln, im Freundeskreis nach Empfehlungen zu fragen – und irgendwann stellt man fest: Der Auswahlprozess dauert fast schon so lange, wie man sich den Serienfreuden hingeben wollte. Wie gut, dass es die STANDARD-Community gibt, an die sich Serienfreundinnen und-freunde hilfesuchend wenden können. Erzählen Sie, wonach Sie in etwa suchen, und lassen Sie sich beraten. Teilen Sie Ihre Tipps im Forum – egal ob Serienklassiker oder Neuerscheinung.

Ihre aktuellen Serientipps?

Welche Serie ließ Sie in den letzten Tagen und Wochen mitfiebern, brachte Sie zum Lachen, Weinen oder bescherte Ihnen wohliges Gruseln? Und welche wurde Ihren Erwartungen nicht gerecht? Lassen Sie die STANDARD-Community an Ihren Empfehlungen und Warnungen teilhaben! (aan, 5.8.2021)