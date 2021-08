Begehrt: Jack Grealish. Foto: AP

Manchester/Birmingham – Der englische Fußball-Nationalspieler Jack Grealish steht laut britischen Medien kurz vor einem Wechsel innerhalb der Premier League von Aston Villa zum englischen Meister Manchester City. Demnach soll City bereits am Freitag ein Angebot über 100 Millionen Pfund (etwa 118 Millionen Euro) für den 25-jährigen Villa-Kapitän abgegeben haben, das der Verein aus Birmingham voraussichtlich noch in dieser Woche annehmen wird. Grealish wurde am Mittwoch in Manchester gesichtet.

Bei der EM kam der Angreifer auf vier Kurzeinsätze und stand einmal in der Startelf der "Three Lions". Im Endspiel gegen Italien, das England im Elfmeterschießen verlor, kam Grealish in der Verlängerung zum Einsatz. Mit einer Ablösesumme von 100 Millionen Pfund würde ManCity in der Premier League einen Rekord aufstellen. Es wäre die höchste Summe, die ein britischer Club bisher für einen Spieler bezahlt hat. Der bisher teuerste Zugang in der Liga war der Franzose Paul Pogba, der im Sommer 2016 für 89 Millionen Pfund (etwa 105 Millionen Euro) von Juventus Turin zum englischen Rekordmeister Manchester United wechselte.

City plant angeblich noch einen weiteren hochkarätigen Transfer. Stürmer Harry Kane soll von Tottenham kommen. Auch für den Torschützenkönig der vergangenen Premier-League-Saison soll City ein Angebot über 100 Millionen Pfund abgegeben haben. Die Spurs wollen Kane dem Vernehmen nach aber nicht unter 150 Millionen Pfund (etwa 176 Millionen Euro) ziehen lassen. (APA, 4.8.2021)