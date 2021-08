In dieser Galerie: 3 Bilder Google Google Googles neue Produkte erscheinen am 24. August. Google

Google hat seine neuen Smart-Home-Geräte Nest Doorbell und Nest Cam vorgestellt. Die smarte Türklingel und Überwachungskamera sind ab dem 24. August hierzulande verfügbar. Sie werden via Akku betrieben und zeigen Benachrichtigungen zu dem, was zu Hause gerade passiert, auf dem Smartphone an, wie das Unternehmen in einem Blogeintrag mitteilt. Durch eine smarte Erkennung sollen dabei nur relevante Geschehnisse mitgeteilt werden, Nutzerinnen und Nutzer können selbst einstellen, ob sie etwa erfahren möchten, dass ein Paket, ein Tier oder eine Person vor der Tür steht. Alle Videodaten würden dabei lokal auf dem Gerät verarbeitet.

In App sichtbar

Alle Nest Cams sind in der Google Home App sichtbar und können von dort aus gesteuert werden. Aufgenommen wird in einer Auflösung von 1080 p, auch eine Nachtsicht ist integriert. Insgesamt kann auf Videomaterial, das bis zu drei Stunden in der Vergangenheit liegt, zugegriffen werden, wobei nur erkannte "Ereignisse" – so werden von der smarten Kamera erkannte Events bezeichnet – einsehbar sind. Mit einem Nest-Aware-Abonnement werden die Basisfunktionen erweitert, so kann dann etwa ein Videoverlauf von 30 Tagen angezeigt werden.

Rechtslage beachten

Die smarte Türklingel Nest Doorbell wird 199,99 Euro kosten, die Nest Cam ebenso viel. Verfügbar sind sie im Google Store, Mediamarkt, Saturn und bei Tink. Aus rechtlicher Sicht gilt für interessierte Käufer zu bedenken, dass es nur erlaubt ist, auf dem Privatgrundstück zu filmen. Eine unvermeidbare Einbeziehung öffentlicher Verkehrsflächen ist zwar erlaubt, damit ist aber beispielsweise der Raum vor einer Wohnungstür nicht miteinbezogen. Auch muss ausdrücklich auf die Überwachung hingewiesen werden, sodass betroffene Personen ihr aus dem Weg gehen können. Zudem dürfen Aufnahmen maximal nur 72 Stunden gespeichert werden. (red, 5.8.2021)