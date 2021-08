20.15 DOKUMENTATION

Abenteuer Sibirien – Vorstoß ins Unbekannte (1/2) Der erste Teil dieser Dokureihe zeigt deutsche Wissenschafter auf ihren Reisen durch die Weiten Sibiriens. Auf der Halbinsel Kamtschatka erforscht die Vulkanologin Christel van den Bogaard mit ihrem Team die Mechanismen der Erdplattentektonik. Und der Ethnologe Florian Stammler lebt mehrere Wochen im Jahr bei Rentierzüchtern auf der arktischen Halbinsel Jama. Bis 21.00, Arte

20.15 KRIMIREIHE

Die Toten vom Bodensee: Abgrundtief (D 2017, Hannu Salonen) Die Wasserschutzpolizei hat die mit Eisenketten umschlungene Leiche eines jungen Mädchens geborgen. Bei der Toten handelt es sich um Marie Häusler, ein Mädchen mit Trisomie 21, das vor 15 Jahren, kurz vor ihrem 18. Geburtstag, spurlos verschwunden ist. Die Ermittlungen der Kommissare Zeiler (Nora Waldstätten) und Oberländer (Matthias Koeberlin) wirbeln viel Staub in einer scheinbar friedlichen Gemeinde auf. Bis 21.45, 3sat

20.15 ECHSENSPASS

Jurassic Park (USA 1993, Steven Spielberg) Richard Attenborough spielt Gott und lässt vor Jahrtausenden von der Erdoberfläche verschwundene Urzeitechsen mittels Klonerei auferstehen. Als es zu einem lebensbeendenden Zwischenfall mit einem Velociraptor kommt, müssen die Experten Sam Neill und Laura Dern zum Tatort. Dann das große Staunen: Dinosaurier trampeln durchs Bild und hinterlassen bombastische Eindrücke. Episches Fantasyabenteuer, geschmückt mit feinem Soundtrack. Bis 22.50, Vox

21.05 RÜCKBLICK

40 Jahre Sommergespräche – Gelsen, Glocken und Gedanken Die Dokumentation von Julia Ortner geht gemeinsam mit ehemaligen Gastgebern der ORF-Sommergespräche und Expertinnen und Experten auf eine Zeitreise durch 40 Jahre heimischen Politikgeschehens im Hochsommer, inklusive Stürmen, Gelsenattacken oder Kirchenglockengeläutes. Bis 22.00, ORF 2

Das erste Sommergespräch führte Ex-"Kurier"-Chef Peter Rabl mit dem damaligen FPÖ-Chef Norbert Steger am 7. August 1981 am Urlaubsort des späteren Vizekanzlers – auf Grund der Hitze wurden die letzten Gesprächsminuten im Pool aufgezeichnet. Foto: ORF

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial Familienbetriebe sind in vielen Regionen die wichtigsten Arbeitgeber. Die Sendung stellt Unternehmen vor, die sich gegenüber der Konkurrenz aus dem In- und Ausland behaupten. Was macht Familienbetriebe aus und wie gehen sie mit den aktuellen Herausforderungen wie der Corona-Pandemie, dem Fachkräftemangel oder der Digitalisierung um? Bis 23.10, ORF 2

00.15 RÜHREND-SKURRIL

Drei Herren (Ö 1998, Nikolaus Leytner) Dölken, Ivo und Sichel, drei harmlose Insassen einer Irrenanstalt, sollen den Sommer im offenen Vollzug auf dem Land verbringen. Die Reise endet vorzeitig – mit einer Herzattacke des Buschauffeurs. Auf das Selbstverständlichste glauben sich die drei Herren am Ziel und nehmen im nächstgelegenen Dorf Quartier. Aber die Kunde von den drei entsprungenen Anstaltsinsassen macht schnell die Runde. Mit Karl Merkatz, Karl Markovics und Ottfried Fischer. Liebenswerte Männergang. Bis 1.40, ORF 2

Foto: ORF/Allegro-Film/Petro Domenigg