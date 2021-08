In dieser Galerie: 3 Bilder Sučić sorgte kurz vor der Pause für die Führung.

Salzburg hat am Mittwochabend ein weiteres erfolgreiches Testspiel absolviert. Nach dem 1:0 gegen Atletico Madrid schlugen die Bullen den FC Barcelona verdient mit 2:1 (1:0). Luka Sučić sorgte mit einem leicht abgefälschten knapp vor der Pause für die Führung. Martin Braithwaite sorgte kurz vor Schluss für den glücklichen Ausgleichstreffer, ehe Brenden Aaronson per Abstauber den Heimsieg fixierte.

"Wir wussten, dass es schwierig wird. Körperlich sind wir noch nicht so weit wie Salzburg", sagte Barcelona-Trainer Ronald Koeman nach dem spiel. "Es hatte wenig von einem Freundschaftsspiel, sie stoppten uns oft früh. Der Sieg ist verdient. Wir gaben unseren jungen Spielern etwas Spielzeit."

Koeman sprach auch von ÖFB-Spieler Yusuf Demir, der vor wenigen Wochen von Rapid an Barcelona ausgeliehen wurde. Das Talent wurde in der 72. Minute für Antoine Griezmann eingewechselt und spielte erneut auffällig hinter einer Doppelspitze.

Wenn sich Demir weiter so gut entwickle, wie das in der bisherigen Vorbereitung der Fall war, hätte er Chancen auf einen Platz in der Kampfmannschaft, sagte Koeman. "Er ist ein großes Talent. Wir mögen es, junge Spieler zu fördern. Er wird seine Möglichkeiten bekommen, zu spielen."

PS auf der Straße

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle ließ vor dem Liga-Spiel am Sonntag gegen Austria Wien die allermeisten Kaderspieler Einsatzminuten sammeln. Die mit einigen Stars, aber ohne den weiter vertraglosen Lionel Messi eingelaufenen Spanier ließen sich erst im Finish in der Gefahrenzone blicken. Die gesteigerten Offensivaktionen aus einer 3-5-2-Formation (mit Frenkie de Jong als Libero) resultierten vor dem nächsten Testspiel am Sonntag gegen Juventus in einem kuriosen 1:1, als Braithwaite der Nutznießer eines Billardtors war (83.).

Salzburg wollte den Sieg jedoch unbedingt, Aaronson stand für den Nachschuss infolge eines Stangentreffers von Junior Adamu goldrichtig (90.). "Gerade mit den Fans hat man wieder gesehen, dass die Jungs alle PS auf die Straße gebracht haben. Es hat mich extrem überzeugt, wie sie heute aufgetreten sind", sagte Jaissle. (luza, 4.8.2021)

Red Bull Salzburg – FC Barcelona 2:1 (1:0). Wals-Siezenheim, 29.520 Zuschauer.

Tore: Sučić (43.), Aaronson (90.) bzw. Braithwaite (83.)