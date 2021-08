Refurbed haucht kaputten Elektrogeräten wieder neues Leben ein. Foto: imago images/photothek

Wien – Der Wiener Internet-Marktplatz Refurbed hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 45,4 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Start-up für erneuerte Elektrogeräte weiter expandieren. Zehn Millionen Euro des Investments würden in den Ausbau der Marktführerschaft in Österreich und in die Verstärkung des Teams fließen, teilten die Wiener mit.

Federführend investiert hätten die finnische Evli Growth Partners und die kalifornische Almaz Capital. "Ebenso ziehen bestehende Investoren wie der österreichische Start-up-Finanzierer Speedinvest, Bonsai Partners oder All Iron Ventures mit. Eine Gruppe neuer Geldgeber – Hermes GPE, C4 Ventures, SevenVentures, Alpha Associates, Monkfish Equity (Beteiligungsfirma der Trivago-Gründer), Creas Impact Fund, Kreos Capital und Isomer Capital – sind ebenfalls mit an Bord", so Refurbed.

Das Unternehmen wurde 2017 gegründet, bis heute wurden nach Eigenangaben 170 Tonnen Elektroschrott reduziert und damit 31.000 Tonnen CO2 eingespart. Die jetzt abgeschlossene Series-B-Finanzierungsrunde folgte auf ein Investment in Höhe von rund 16 Millionen Euro im März 2020. Vergangenes Jahr wurde der Außen-Umsatz (GMV) im Vergleich zu 2019 auf mehr als 100 Millionen Euro verdreifacht. Das gleiche Wachstum strebt Refurbed für 2021 an, so das Unternehmen. (APA, 5.8.2021)