Während Touristen in Marmaris in der türkischen Provinz Mugla baden gehen, toben in den Wäldern dahinter heftige Waldbrände. Auch die Urlaubsregion Antalya ist betroffen. Mindestens acht Menschen sind bisher durch die Brände in der Türkei gestorben. Nach offiziellen Angaben bekämpfte die Feuerwehr in der Türkei über 160 Brände, von denen die meisten gelöscht worden sind.