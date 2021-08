Wo kann man sich am Urlaubsort testen lassen, und wie viel kostet das? Das hat sich das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland angesehen. Foto: AFP/JUAN MABROMATA

Für Reisende und Urlauber, die mit dem Flugzeug aus den Niederlanden, Spanien oder Zypern nach Österreich zurückkehren, ist ein PCR-Test bereits Pflicht, sofern sie nicht vollimmunisiert sind beziehungsweise bereits einen negativen PCR-Test mitführen.

Aber wo kann man sich schon am Urlaubsort testen lassen, und wie viel kostet das? Das hat sich das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland genauer angesehen.

Hier ein Überblick über die Situation in den oben genannten Urlaubsländern:

Niederlande

In den Testzentren in den Niederlanden können sich Bürger im August 2021 noch kostenlos testen lassen (Antigen- und PCR-Test). Dieses Angebot gilt auch für Touristen. Hier findet man weitere Informationen sowie die Möglichkeit einer Terminvereinbarung in einem Testzentrum.

Spanien

In Spanien sind Corona-Tests nur dann kostenlos, wenn kürzlich Kontakt zu einer infizierten Person bestand oder Symptome von Covid-19 bestehen. In diesen Fällen kann der Test in einem öffentlichen medizinischen Zentrum gemacht werden. Andernfalls muss für Corona-Tests bezahlt werden. Dies gilt grundsätzlich auch für Touristen.

Die Tests werden von privaten Labors durchgeführt, daher variieren die Preise sehr. Für einen Antigentest müssen im Durchschnitt knapp 50 Euro bezahlt werden. Einen PCR-Test gibt es häufig für unter 100 Euro.

Die Fluggesellschaft Vueling bietet Antigentests für 35 Euro (Resultat in sechs bis zwölf Stunden) und PCR-Tests für 85 Euro (Resultat in 24 bis 48 Stunden) an.

Auf folgender Internetseite kann nach einem Covid-19-Testzentrum in Spanien gesucht werden.

Zypern

Touristen, die bei ihrer Ankunft in Zypern einen Corona-Test durchführen lassen müssen, müssen dafür zahlen. Der Test (RT-PCR) kostet am Flughafen Larnaka 30 Euro und am Flughafen Paphos 32 Euro. Weitere Informationen stellt der Hermes-Airport zur Verfügung.

In den vom Gesundheitsministerium benannten Labors darf der Preis für einen PCR-Test 50 Euro und für einen Antigentest 20 Euro nicht überschreiten.

Hier ein Überblick, wie es in anderen bei Österreichern beliebten Urlaubsdestinationen aussieht:

Italien

In Italien müssen Einwohner und Touristen für Corona-Tests zahlen. Die Preise legen die einzelnen Regionen fest. Ein Antigentest kostet zwischen 20 und 50 Euro, ein PCR-Test zwischen 50 und 120 Euro. Tests werden in öffentlichen und privaten Einrichtungen durchgeführt. Antigen-Schnelltests bieten auch die meisten Apotheken in Italien an.

Das Italienische Rote Kreuz (Croce Rossa Italiana) hat in zwölf Bahnhöfen Stände eingerichtet, an denen man sich bis September 2021 kostenlos testen lassen kann.

Griechenland

In Griechenland gibt es Testzentren unter anderem in Kliniken und am Flughafen. Die Preise für PCR- und Antigentests variieren. Antigentests kosten im Durchschnitt zwischen 15 und 40 Euro, PCR-Tests zwischen 40 und 70 Euro.

Hier erhält man weiterführende Informationen zu Corona-Tests und Testzentren in Griechenland (auf Englisch).

Kroatien

Die Einwohner Kroatiens können sich schnell und kostenlos in Arztpraxen testen lassen. In Privatkliniken kosten die Tests zwischen 40 und 50 Euro. Die Ergebnisse liegen innerhalb von 24 Stunden vor. Touristen, die nach Kroatien ein- oder von dort ausreisen, müssen selbst für die Corona-Tests aufkommen. Ein PCR-Test kostet 65 Euro, ein Antigentest 20 Euro.

Hier findet man Covid-19-Teststationen in Kroatien. (max, 6.8.2021)