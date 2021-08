Ist Ihnen auf der Suche nach einer Partnerschaft schon einmal ein Betrüger untergekommen? Was raten Sie aktuell Betroffenen?

Wie hat sich der Betrug auf Sie ausgewirkt? Foto: getttyimages/istockfoto/StockImages_AT

Zu gut, um wahr zu sein. Das gilt leider oft genug auch bei der Suche nach Liebe und Zweisamkeit. Und so geschieht es, dass man bereits in der Kennenlernphase von extrem charmanten und aufmerksamen Menschen manipuliert wird, denen es am Ende nur darum geht, einen finanziell ausbluten zu lassen, sobald man ihnen verfallen ist.

Oft werden die potenziellen Opfer mittels Fake-Profilen auf Datingplattformen gesucht. So geschehen auch STANDARD-Redakteurin Bettina Pfluger, die im Artikel "Love-Scam: Mein Glück mit dem Tinder-Betrug" sehr offen von ihren Erfahrungen mit einem Liebesbetrüger erzählt. Sie ist damit bei weitem nicht allein und vergleichsweise glimpflich davongekommen. Denn oft genug entstehen den Betroffenen neben der emotionalen Verletzung, dem erschütterten Grundvertrauen und der Scham auch große finanzielle Schäden.

Userinnen und User erzählen



Auch in der STANDARD-Community haben einige schon Erfahrungen mit derartigen Betrügerinnen und Betrügern gemacht. Dieser User wollte die Geschichte, die ihm präsentiert wurde, gerne glauben, am Ende stellte sie sich als Lügenkonstrukt heraus:

"Sehr vorsichtig und wohl zu abweisend" ist dieser User nach seiner bitteren Love-Scam-Erfahrung:

"gradhwan" beschreibt aus eigener Erfahrung, was einen anfällig für die Masche der Betrügerinnen und Betrüger werden lässt:

User "DarkguyAT" teilt diese mehr als fragwürdige Geschichte aus seinem Freundeskreis:

In diesem Fall wurde die Schwiegermutter zum Opfer eines Love-Scammers:

Haben auch Sie Erfahrungen?

Wie ging die Geschichte in Ihrem Fall aus? Wie hat sich die Erfahrung emotional auf Sie ausgewirkt? Was hätte Ihnen damals geholfen, und was raten Sie aktuell Betroffenen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 6.8.2021)