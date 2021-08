Die erste Zahl ist gleich einmal überraschend: 47 Prozent der Gastronomen und Hotelbetreiber in Österreich sind mit der bereits gestarteten Sommersaison 2021 zufrieden, 19 Prozent sogar sehr zufrieden. Das ergibt eine telefonische Umfrage des Market-Instituts, bei der insgesamt 500 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe befragt wurden. Und das obwohl in den Reservierungsbüchern ein Minus von 72 Prozent bei den Nächtigungen von Jänner bis Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist. Trotzdem rechnet die Mehrheit der befragten Betriebe mit einer Auslastung in den Sommermonaten von durchschnittlich 44 Prozent.

Was die Gäste unbedingt wollen

Wobei sich eine eindeutige Veränderung durch Corona abzeichnet: Die Stornierungsoption gewinnt in Krisenzeiten wenig überraschend an Bedeutung. Aber auch die Buchung an sich erfolgt immer kurzfristiger. In der Gastronomie geben das 42 Prozent der Befragten an, in der Hotellerie 52 Prozent. Susanne Kraus-Winkler vom Fachverband Hotellerie: "Das zeigt auch die Vorschau in den Winter. Während in Österreich traditionell viel im Voraus gebucht wird, bekommen Betriebe derzeit vielfach nur Reservierungen mit der Option, kurzfristig zu stornieren zu können – und das bei vollem Kostenersatz." Hier vertrauen die Betriebe sowohl auf die Impfung als auch auf den grünen Pass. 54 Prozent geben an, dass dadurch wieder mehr ausländische Gäste nach Österreich kommen werden.

Ein weiterer Punkt, der stark an Bedeutung gewonnen hat, sind regionale Lebensmittel. Mario Pulker vom Fachverband Gastronomie: "Wenn gute Qualität auf den Tisch kommt, sind die Menschen auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben." Besonders in ländlichen Regionen treffe das zu. Insgesamt geben 57 Prozent an, dass regionale Produkte vermehrt nachgefragt werden. Was Pulker hingegen verwundert hat, ist, dass die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten nicht zugenommen hat. "Das ist ist wohl im städtischen Bereich wichtiger."

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Generell sei die Zufriedenheit der befragten Betriebe aber differenziert zu betrachten. "Im Osten und Süden geben die Befragten an, zufriedener zu sein als im Westen", sagt Kraus-Winkler. Auch in den Städten sei die Stimmung wesentlich gedämpfter als auf dem Land. Das liege laut Kraus-Winkler daran, dass ein Drittel der Stadthotels mit einer Auslastung von nur zehn bis 15 Prozent rechnet.

Ein ähnliches Stadt-Land-Gefälle zeigt sich in der Gastronomie. Auf dem Land sei sowohl der Optimismus als auch der Umsatz "schaumgebremst", sagt Mario Pulker. Vor erheblichen Problemen stünden einerseits "Landwirtshäuser", aber auch Restaurants in Städten, die auf Gruppenreisen spezialisiert sind. "Diese Betriebe sind teilweise geschlossen", so Pulker. Allein der gehobenen Gastronomie gehe es gut.

Internationale Gäste fehlen vor allem in Städten

50 Prozent der Betriebe zählen gleich viele österreichische Gäste wie im Vorjahr. Jeweils ein Viertel gibt an, weniger oder mehr Österreicher und Österreicherinnen zu begrüßen. Kraus-Winkler berichtet von 3,54 Millionen Nächtigungen von Inlandsgästen. Während das fast gleich stark ist wie im Vorpandemiejahr 2019, zeigen die Nächtigungen von Auslandsgästen ein Minus von 50 Prozent. Laut Umfrage berichtet die Hälfte der Betriebe von weniger Gästen aus anderen Ländern.

Besonders spürbar ist das in Städten. Bei den Hauptherkunftsländern haben Österreich und Deutschland die Plätze getauscht. Während Deutschland das Ranking bis 2019 angeführt hat, ist es nun hinter die österreichischen Urlauber gereiht. Die konkreten Zahlen für 2021: Österreich mit 88 Prozent Gastronomie und 72 Hotellerie, Deutschland mit 69 Prozent Gastronomie und 87 Prozent Hotellerie – und die Niederlande mit 15 Prozent Gastronomie sowie 34 Prozent Hotellerie.

Forderung zu Verlängerung von fünf Prozent Mehrwertsteuerabgabe

Der Großteil der Befragten geht mit 30 Prozent davon aus, dass die gravierendsten finanziellen Auswirkungen bereits überstanden sind. Weitere 26 Prozent geben an, dass dies noch zwei bis drei Jahre dauern wird. Daher fordert Pulker auch eine Verlängerung der Hilfsmaßnahmen. Konkret soll die fünfprozentige Mehrwertsteuerabgabe um ein weiteres Jahr, also bis Ende 2022, verlängert werden.

Zum Abschluss noch eine optimistische Zahl: Insgesamt 82 Prozent blicken sehr positiv oder eher positiv in die Zukunft ihres Betriebes. (Julia Beirer, 5.8.2021)